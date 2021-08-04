Торир Хергейрссон с нетерпением ждет встречи с Россией.
Гандболистки сборной России вышли в полуфинал олимпийского турнира, где сразятся с соперницами из Норвегии. Торир Хергейрссон, являющийся главным тренером норвежских девушек, поделился с изданием Sport24 ожиданиями от поединка, который пройдет 6 августа.
По словам Хергейрссона, российская команда очень сильна и с каждым матчем играет все лучше и лучше. Норвежская сборная с нетерпением ждет встречи с действующими олимпийскими чемпионками.
Также Хергейрссон заявил, что недоволен тем, как называют Россию на токийской олимпиаде:
— Мне не нравится аббревиатура ROC. Давайте называть их русскими. Они же ведь русские.
Норвежский тренер надеется, что его сборная возьмет у России реванш за поражение на Олимпийских играх 2016 года.
После скандала с допингом российские спортсмены участвуют в нынешней Олимпиаде под названием ROC ("Russian Olympic Committee" — "Олимпийский Комитет России").
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