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Норвежский тренер возмущен тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Спорт » Командные виды » Гандбол

Торир Хергейрссон с нетерпением ждет встречи с Россией.

Норвежский тренер возмущен тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Гандболистки сборной России вышли в полуфинал олимпийского турнира, где сразятся с соперницами из Норвегии. Торир Хергейрссон, являющийся главным тренером норвежских девушек, поделился с изданием Sport24 ожиданиями от поединка, который пройдет 6 августа.

По словам Хергейрссона, российская команда очень сильна и с каждым матчем играет все лучше и лучше. Норвежская сборная с нетерпением ждет встречи с действующими олимпийскими чемпионками.

Также Хергейрссон заявил, что недоволен тем, как называют Россию на токийской олимпиаде:

— Мне не нравится аббревиатура ROC. Давайте называть их русскими. Они же ведь русские.

Норвежский тренер надеется, что его сборная возьмет у России реванш за поражение на Олимпийских играх 2016 года.

После скандала с допингом российские спортсмены участвуют в нынешней Олимпиаде под названием ROC ("Russian Olympic Committee" — "Олимпийский Комитет России").

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