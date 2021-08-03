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Чиновники объяснили, почему повесили флаг ОКР ниже всех на Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды

Василий Титов отметил, что награждение прошло в строгом соответствии с регламентом МОК.

Чиновники объяснили, почему повесили флаг ОКР ниже всех на Олимпиаде

2 августа российская гимнастка Ангелина Мельникова набрала 14,166 балла и заняла третье место в вольных упражнениях. Японка Маи Мураками показала такой же результат и разделила бронзу с Мельниковой.

Во время церемонии награждения знамя ОКР, под которым выступает сборная России, располагалось ниже японского флага, и данный факт расстроил многих представителей российской стороны. В частности, свое возмущение выражала старший тренер гимнасток Валентина Родионенко.

Представитель Международной федерации гимнастики Василий Титов в интервью ТАСС оправдал сложившуюся ситуацию регламентом и порядком, установленным МОК:

"Флаги были расположены в порядке алфавита. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту".

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Гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром в личном многоборье на Олимпиаде в Токио
Автор: Алексей Ткаченко
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