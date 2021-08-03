Белорусская легкоатлетка заявила, что Тимановская оказывала давление на людей

Анастасия Мирончик-Иванова рассказала, что Тимановскую сложно назвать компанейским человеком.

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в интервью изданию RT высказалась о скандале, разгоревшемся в Токио вокруг ее коллеги Кристины Тимановской. Мирончик-Иванова отметила, что никто из представителей белорусской сборной не хотел жить с Тимановской в одной комнате, потому что Кристина "оказывала на людей психологическое давление" и ее вряд ли можно считать "компанейским человеком".

По словам Мирончик-Ивановой, Тимановская поторопилась с выводами и предпочла вынести сложившееся недопонимание в Интернет вместо того, чтобы прислушаться к тренерскому штабу, пытавшемуся идти ей навстречу:

"Поверьте, Тимановскую никто никогда не обижал, и за решетку ее сажать не собирались. Это все фейки в голове Кристины".

Мирончик-Иванова надеется, что сборной Белоруссии удастся сохранить боевой настрой, несмотря на сложную ситуацию.

Несколькими днями ранее Тимановскую исключили из олимпийского турнира. Спортсменка заявила, что власти хотят депортировать ее в Белоруссию и попросила политическое убежище в Европе.