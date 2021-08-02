Трансгендерная женщина провалилась на Олимпиаде в Токио

Исторический дебют обернулся неудачей.

Трансгендер Лорел Хаббард провалилась на Олимпиаде

2 августа на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования тяжелоатлетов в весовой категории свыше 87 килограммов. На турнире дебютировала первая в истории Олимпиад трансгендерная женщина.

43-летняя спортсменка из Новой Зеландии Лорел Хаббард провалила три попытки в рывке, не сумев взять вес 120 кг и 125 кг. В итоге тяжелоатлетка осталась на десятом месте в турнирной таблице и не смогла отобраться в финал состязаний.

Новозеландец Гэвин Хаббард принял решение сменить пол в 35 лет и выбрал себе имя Лорел. После операции новоиспеченная женщина выиграла серебро чемпионата мира 2017 года и стала чемпионкой Тихоокеанских игр.