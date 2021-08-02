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Советская гимнастка назвала "крокодилом" олимпийскую чемпионку из США

Спорт » Одиночные виды

Лидия Иванова высмеяла внешний вид американки Симоны Байлз, сравнив ее с рептилией.

Советская гимнастка назвала "крокодилом" олимпийскую чемпионку из США

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Лидия Иванова резко высказалась об американской спортсменке Симоне Байлз в интервью изданию Sport24.

По словам Ивановой, Байлз не может считаться эталоном спортивной гимнастики, а все подобные рассуждения о ней являются лишь выдумками представителей СМИ. Иванова считает, что Байлз слишком развита физически, имеет короткие ноги и "отсутствующую" шею, и, скорее, является "эталоном среди крокодилов", чем среди гимнасток.

Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и девятнадцатикратная чемпионка мира. На Олимпиаде в Токио Байлз выступает крайне неудачно, и пресса связывает это с запретом на ввоз в Японию психотропных препаратов. Одно из таких лекарств Байлз, с детства страдающая синдромом дефицита внимания, принимала на постоянной основе в качестве терапевтического исключения.

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Автор: Алексей Ткаченко
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