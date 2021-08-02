Как белорусские чиновники уговаривали Тимановскую вернуться в Минск

Спортсменку попросили сняться с турнира из-за повреждения и вернуться домой.

В Токио продолжает разгораться скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. После того, как спортсменка раскритиковала тренеров сборной, ее попросили сняться с соревнований из-за травмы и поехать домой. Аудиозапись переговоров Тимановской с чиновниками была опубликована несколько часов назад.

Легкоатлетку просят не делать поспешных выводов и "просто приехать домой", ничего не комментируя. Неизвестный чиновник предупреждает Тимановскую, что она должна выполнить все рекомендации "сверху", если хочет и впредь выступать за белорусскую сборную. Спортсменка якобы "совершила глупость", влияющую на судьбы других людей, и теперь "из нее надо выходить".

В ответ Тимановская заявила, что не верит чиновникам и "просто хочет пробежать".