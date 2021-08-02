Он получил тяжелую травму во время состязаний, проходивших в рамках командного троеборья.
Международный олимпийский комитет рассказал о несчастном случае, произошедшем 1 августа во время кросса в командном троеборье по конному спорту.
При прохождении препятствия лошадь швейцарского жокея Робина Годеля травмировала ногу. Животному по кличке Jet Set была оказана неотложная ветеринарная помощь прямо на трассе, а чуть позже скакуна транспортировали в клинику. Углубленное обследование показало неизлечимый разрыв связки и врачебная комиссия с согласия Годеля и владельцев лошади приняла решение усыпить животное. Jet Set было 14 лет.
В прощальном письме Робин Годель назвал своего партнера
"экстраординарной лошадью, созданной для того, чтобы скакать и преодолевать препятствия".
Перед началом состязаний в кроссе 22-летний жокей располагался на 47-м месте общего зачета. Теперь он вынужден сняться с соревнований.
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