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Американцев задела победа Рылова: МОК отреагировал на слова Тайгерта

Спорт

Руководитель допинговой комиссии МОК Ненад Лалович рассказал о своей реакции организации на заявление главы USADA Трэвиса Тайгерта об участии России в Олимпиаде. По его мнению, сейчас каждый может говорить что угодно.

Американцев задела победа Рылова: МОК отреагировал на слова Тайгерта

Лалович отметил, что российские спортсмены сейчас являются самыми контролируемыми на допинг среди всех участников Олимпиады. Глава допинговой комиссии считает, что слова руководителя USADA могут быть реакцией на победу пловца Евгения Рылова.

"Что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца Мёрфи. Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно", - приводит ТАСС слова Лаловича.

Американский половец Райан Мёрфи считался фаворитом на дистанции 200 метров на спине, но проиграл Рылову. Россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом - до этого он выиграл стометровку.

Мёрфи в интервью американским СМИ заявил, что не знает, до конца ли чистым был финальный заплыв, намекая на Рылова. Позже представитель США от своих слов отказался, но "осадочек остался".

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