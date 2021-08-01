Глава американского антидопинга обвинил Россию в "жажде медалей" на Олимпиаде

Разговоры про российский допинг не стихают на Олимпиаде в Токио. Относительно успешное выступление "команды ОКР" всё больше заставляет "западных партнёров" напоминать о допинговом скандале.

Россияне на утро 1 августа завоевали 38 наград на Олимпиаде. Промежуточное пятое место "команды ОКР" в медальном зачёте — явно не то, что ожидали авторы санкций против российского спорта.

Российских медалей в Токио будет ещё больше и потенциально команда может побороться за тройку в медальном зачёте с Японией, Австралией и Великобританией. Китай и США обязательно останутся выше, но соседство с россиянами очень волнует североамериканцев.

После ряда громких высказываний со стороны спортсменов слово взял главный борец с российским допингом — глава USADA Трэвис Тайгерт. Американец признал, что нынешняя форма наказания России не более, чем фарс. По его мнению, санкции были недостаточными.

"Россия продолжает скрывать мошенничество. Они заслуживают более сурового наказания. Недостаточное наказание позволяет России смеяться над Олимпиадой своей жаждой медалей", — приводит Yahoo Sports слова Тайгерта.

Глава USADA призвал обнародовать тесты всех российских спортсменов. По его мнению, мир должен знать — изменила ли Россия отношение к допингу.

Тайгерта не смутил тот факт, что результаты допинг-тестов спортсменов никогда не публикуются в открытом доступе.

Также глава USADA не упомянул, что такая информация, как терапевтические исключения (TUI) для спортсменов, которая позволяет легально применять допинг, держится за семью печатями.

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