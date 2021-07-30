На Олимпийских играх в Токио состоится российский теннисный финал

Российские теннисисты не оставили ни единого шанса соперникам.

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал теннисного турнира Олимпийских игр. В полуфинальном поединке, прошедшем 30 июля, российская пара была сильнее представителей Сербии. Веснина и Карацев обыграли Нину Стоянович и Новака Джоковича в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.

Ранее в финал соревнований прошли другие россияне — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Спортсмены начнут бороться за "золото" 1 августа в 9 часов утра по московскому времени.

Это второй российский теннисный финал в олимпийской истории. В 2008 году в Пекине в решающем матче одиночного разряда сошлись Елена Дементьева и Динара Сафина .

и . Елена Веснина уже становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году. Тогда она выиграла "золото" в парном женском разряде вместе с соотечественницей Екатериной Макаровой.

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