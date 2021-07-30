Российские теннисисты не оставили ни единого шанса соперникам.
Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев пробились в финал теннисного турнира Олимпийских игр. В полуфинальном поединке, прошедшем 30 июля, российская пара была сильнее представителей Сербии. Веснина и Карацев обыграли Нину Стоянович и Новака Джоковича в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.
Ранее в финал соревнований прошли другие россияне — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Спортсмены начнут бороться за "золото" 1 августа в 9 часов утра по московскому времени.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.