Спортсменка выиграла Олимпиаду при помощи презерватива

Девушка придумала изделию необычное применение.

Представительница сборной Австралии Джессика Фокс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях каноэ-одиночек в гребном слаломе благодаря презервативу. 27-летняя спортсменка получила его от организаторов, попросивших не использовать изделие по назначению, чтобы не заразить окружающих коронавирусом.

Во время одного из заездов Фокс повредила нос своего каноэ, но не растерялась и вспомнила о необычном подарке, полученном в Олимпийской деревне.

С помощью презерватива австралийка починила сломанный инвентарь и в итоге победила с результатом в 105,04 секунды.

Второе место заняла британка Мэллори Франклин , а бронзу взяла представительница Германии Андреа Херцог .

, а бронзу взяла представительница Германии . Россиянка Алсу Миназова в финал соревнований не попала.

Это первое олимпийское "золото" в карьере Джессики Фокс. Ранее спортсменка брала "серебро" Игр в Лондоне-2012 и "бронзу" Рио-2016.

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