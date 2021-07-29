Девушка придумала изделию необычное применение.
Представительница сборной Австралии Джессика Фокс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в соревнованиях каноэ-одиночек в гребном слаломе благодаря презервативу. 27-летняя спортсменка получила его от организаторов, попросивших не использовать изделие по назначению, чтобы не заразить окружающих коронавирусом.
Во время одного из заездов Фокс повредила нос своего каноэ, но не растерялась и вспомнила о необычном подарке, полученном в Олимпийской деревне.
С помощью презерватива австралийка починила сломанный инвентарь и в итоге победила с результатом в 105,04 секунды.
Это первое олимпийское "золото" в карьере Джессики Фокс. Ранее спортсменка брала "серебро" Игр в Лондоне-2012 и "бронзу" Рио-2016.
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