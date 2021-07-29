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Лукашенко недоволен провалом белорусских спортсменов на Олимпиаде

Спорт

Глава государства связывает отсутствие медалей с тем, что спортсмены избалованы огромными деньгами.

Лукашенко недоволен провалом белорусских спортсменов на Олимпиаде

По мнению Лукашенко, большая часть атлетов просто не заинтересована в высоких спортивных результатах, ведь при любом исходе соревнований получит материальное вознаграждение от правительства.

В то же время многие государства вообще не выплачивают олимпийцам премии за медали, потому что выступать за родную страну - это огромная честь. Белоруссия же оказывает спорту  щедрую финансовую поддержку, и народ жаждет видеть успехи своих атлетов. Кроме того, Лукашенко уверен, что спрашивать нужно и с тренеров, ведь именно они настраивают спортсменов на результат.

При этом глава Белоруссии призывает целесообразно распределять денежные средства:

"Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за оппозицию. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?"

XXXII летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. В программе соревнований представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Токийская Олимпиада: сюрпризы без сюрпризов
Автор: Алексей Ткаченко
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