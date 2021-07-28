В четвертьфинале Олимпийских игр Токио-2020 сошлись теннисистки Паула Бадоса из Испании и Маркета Вондроушова из Чехии. После первого сета испанка покинула корт в инвалидном кресле. Есть вероятность получения теплового удара.
Первый и последний сет матча завершился для Паулы поражением 3:6. Вероятно, она начала чувствовать себя плохо еще во время игры.
Это не первый случай, когда спортсменам становится плохо в ходе соревнований. Раннее лучница из России Светлана Гомбоева упала в обморок, едва закончив свое выступление.
Мешала двигаться к победе жара и российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Во время матча 3-го круга против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянину пришлось попросить медицинский тайм-аут. В конце концов Даниил все-таки довел игру до победы. Отвечая на вопрос судей о своем самочувствии, он произнес фразу, которая наверняка надолго запомнится всем спортсменам и зрителями Олимпиады Токио-2020:
«Я могу доиграть. Но я могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?»
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?