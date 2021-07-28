"Победила жара": в Токио одна из теннисисток покинула корт в инвалидном кресле

В четвертьфинале Олимпийских игр Токио-2020 сошлись теннисистки Паула Бадоса из Испании и Маркета Вондроушова из Чехии. После первого сета испанка покинула корт в инвалидном кресле. Есть вероятность получения теплового удара.

Паула Бадоса на Ролан Гарросе

Первый и последний сет матча завершился для Паулы поражением 3:6. Вероятно, она начала чувствовать себя плохо еще во время игры.

Это не первый случай, когда спортсменам становится плохо в ходе соревнований. Раннее лучница из России Светлана Гомбоева упала в обморок, едва закончив свое выступление.

Мешала двигаться к победе жара и российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Во время матча 3-го круга против итальянского спортсмена Фабио Фоньини, россиянину пришлось попросить медицинский тайм-аут. В конце концов Даниил все-таки довел игру до победы. Отвечая на вопрос судей о своем самочувствии, он произнес фразу, которая наверняка надолго запомнится всем спортсменам и зрителями Олимпиады Токио-2020:

«Я могу доиграть. Но я могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?»