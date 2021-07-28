Баскетболисты гарантировали России две медали на Олимпиаде

Российские баскетболисты преподнесли сразу две сенсации на Олимпийских играх в Токио. Обе в активе команд, которые играют в баскетбол 3 на 3.

Мужская и женская команды России вышли в финал соревнований и обеспечили сборной ещё две медали Игр.

Мужчины в полуфинале победили Сербию, которая разнесла всех в группе, со счётом 21:10. В финале команда встретится с победителем пары Бельгия — Латвия.

Женщины в полуфинале обыграли Китай со счётом 21:14. В финале россиянки сыграют со сборной США.

Начало мужского финала запланировано на 15.55 по московскому времени. Женщины сыграют в 16.25.

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