Российские баскетболисты преподнесли сразу две сенсации на Олимпийских играх в Токио. Обе в активе команд, которые играют в баскетбол 3 на 3.
Мужская и женская команды России вышли в финал соревнований и обеспечили сборной ещё две медали Игр.
Начало мужского финала запланировано на 15.55 по московскому времени. Женщины сыграют в 16.25.
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