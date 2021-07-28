Россия не пустила США на пьедестал коронной эстафеты в плавании

Сенсацией на Олимпиаде в Токио завершился финальный заплыв в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Сборная США впервые в истории не попала на пьедестал своего коронного вида.

В провале американцев поучаствовали российские спортсмены. Команда в составе Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка заняла второе место. Россияне уступили британцам 3,27 секунды и опередили австралийцев на 0,03 секунды.

В этом виде программы сборная России участвовала в шестой раз и только во второй добралась до медалей. На Играх-2008 в Пекине команда также заняла второе место.

Провал американцев

Сборная США заняла четвёртое место. Это худший результат в кролевой эстафете 4 по 200 в истории команды.

Ранее американцы выиграли 17 золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали в этом виде программы.

Кролевая эстафета 4 по 200 — один из старейших видов программы на Олимпиаде. Чаще соревнования проводились только у мужчин на 100 и 400 метрах.

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