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Медведев и Хачанов поругались с иностранцами из-за флага России на Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов подверглись провокациям со стороны иностранных журналистов во время Олимпиады. Россияне успешно выступают в одиночном разряде, но зарубежным СМИ не даёт покоя вопрос с флагом России на Играх.

Медведев и Хачанов поругались с иностранцами из-за флага России на Олимпиаде

Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады, обыграв итальянца Фабио Фоньини. Хачанов до этой стадии добрался, победив аргентинца Диего Шварцмана.

После каждого из матчей журналист из Чили задал теннисистам один и тот же вопрос — не считают ли они логотип ОКР на форме сборной "клеймом обманщиков, которые несут русские". Команда, напомним, выступает без флага РФ, но на логотипе ОКР он присутствует.

Реакция Медведева была очень резкой.

"Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде", — ответил Медведев журналисту.

Хачанов заявил, что слышал провокации со стороны иностранцев и ранее, но отреагировал более сдержанно. По словам теннисиста, спортсмены точно не виноваты в этом конфликте. Четвертьфиналист Игр отметил, что ему странно не иметь возможности даже произносить слово "Россия".

"Это политический бред, который не нам решать. Мы не виновны в этом конфликте. Очень сожалею, что не можем полностью представлять нашу страну", — приводит "СЭ" слова Хачанова.

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Интервью Медведева после матча
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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