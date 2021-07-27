Овечкин навсегда: капитан Washington Capitals останется в клубе ещё на пять лет

Новый контракт российского капитана Washington Capitals Александра Овечкина практически не оставляет ему шансов вернуться под конец карьеры в родное "Динамо".

Легендарный российский бомбардир и капитан столичного клуба NHL Александр Овечкин ещё не догнал великого Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, но уже стал "хоккейным Терминатором". Он вернулся в Washington Capitals ещё на пять лет, то есть, учитывая "ветеранский" 35-летний возраст — практически "навсегда".

"Я вернулся, D. C.", — возвестил Овечкин в своём Twitter. "Washington Capitals вновь подписали контракт с капитаном Алексом Овечкиным на пять лет и 47,5 миллиона долларов", — уточнил следом официальный Twitter клуба.

Следует отметить, что ещё ни один хоккеист "35+" не получал таких щедрых условий контракта. Таким образом владелец клуба Тед Леонсис выразил благодарность и уважение русскому хоккеисту, приведшему команду к заветному Кубку Стэнли.

"Алекс — спортсмен мирового класса, которого всегда будут отмечать не только за то, что он привёл нашу команду к достижению цели — Кубку Стэнли, а также за то, что он вдохновил следующее поколение болельщиков и молодых игроков. Мы с нетерпением ждём его игры за Capitals ещё долгие годы", — приводит слова Леонсиса "Спорт-Экспресс".

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