Волейболисты сборной России хотят получить удовольствие в матче с Бразилией

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь рассказал об ожиданиях от матча против Бразилии на Олимпийских играх. Команды, которые лидируют в группе В, встретятся 28 июля.

Россияне на старте турнира обыграли США (3:1) и Аргентину (3:1), бразильцы были сильнее Аргентины (3:2) и Туниса (3:0). Из группы в плей-офф волейбольного турнира выйдут четыре команды.

"Жду прежде всего праздника — от таких матчей получаешь настоящее удовольствие. Наверняка будет напряженная борьба. Ну и, конечно, я ожидаю победы нашей сборной", — приводит ФАН слова Кобзаря.

Мужская сборная России за шесть предыдущих Олимпиад не опускалась ниже четвёртого места, став один раз чемпионом:

1996 — 4-е место;

2000 — серебряные медали;

2004 — бронзовые медали;

2008 — бронзовые медали;

2012 — золотые медали;

2016 — 4-е место.

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