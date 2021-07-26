Российский тхэкводист Максим Храмцов выиграл финальную схватку Олимпиады-2020 в Токио. В решающем поединке в категории до 80 кг 23-летний спортсмен победил иорданца Салеха Эльшарабати.
Еще одну золотую награду в третий день соревнований России принесли гимнасты в командном многоборье. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин набрали 262,500 балла, опередив Японию (262,397) и Китай (261,894).
Ранее золотую медаль в копилку сборной России принесла София Позднякова. Она выиграла личный турнир саблисток, победив Софью Великую.
Всего в активе российских спортсменов на Играх 12 наград:
Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте после США, Японии и Китая.
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