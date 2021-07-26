Токио-2020: тхэквондист Храмцов и гимнасты завоевали ещё два золота для России

Российский тхэкводист Максим Храмцов выиграл финальную схватку Олимпиады-2020 в Токио. В решающем поединке в категории до 80 кг 23-летний спортсмен победил иорданца Салеха Эльшарабати.

Для российского тхэквондо это первое золото в истории Олимпийких игр.

Еще одну золотую награду в третий день соревнований России принесли гимнасты в командном многоборье. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин набрали 262,500 балла, опередив Японию (262,397) и Китай (261,894).

В последний раз гимнасты брали золото в командном многоборье в 1996 году.

Ранее золотую медаль в копилку сборной России принесла София Позднякова. Она выиграла личный турнир саблисток, победив Софью Великую.

Всего в активе российских спортсменов на Играх 12 наград:

4 золотые;

5 серебряных;

3 бронзовые.

Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте после США, Японии и Китая.