Милонов назвал российский финал саблисток на Олимпиаде возмездием США

Саблистки Софья Великая и София Позднякова гарантировали России две награды высшего достоинства на Олимпиаде-2020. Финал между россиянками состоится сегодня в 14.45 мск.

Олимпийская чемпионка Великая в полуфинале победила Анну Мартон из Венгрии. Дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона в фехтовании и главы ОКР Станислава Позднякова выбила француженку Брюне Манон.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, такой исход турнира у саблисток можно назвать возмездием США и МОК, которые действуют против российских спортсменов в Токио. Политик считает, что Великая и Позднякова сражались не только с соперницами, но и могущественными организациями.

"Психологическая обстановка на Олимпиаде оставляет желать лучшего. Вместо праздника наши спортсмены испытывают давление. В Лос-Анджелесе в 1984 году к советским спортсменам бы относились лучше. Они просто негодяи, все им вернется. Будет возмездие!" — приводит "СЭ" слова Милонова.