Российская пара Вероники Кудерметовой и Елены Весниной вышла в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира. Спортсменки за 1 час 17 минут обыграли голландскую пару Кики Бертенс и Деми Схурс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 10:7.
Веснина и Кудерметова сделали четыре подачи навылет и выиграли 76% очков на первой подаче. Соперницы россиянок допустили четыре двойных ошибки.
В четвертьфинале Веснина и Кудерметова встретятся с сёстрами Людмилой и Надеждой Киченок из Украины. Опытные украинки в предыдущих раундах обыграли пары из Индии и Италии.
У российских спортсменов остаются шансы на медали в четырёх видах. Кроме женского парного разряда, это микст и одиночные соревнования.
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