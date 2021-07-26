Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал Олимпиады на украинок Киченок

Российская пара Вероники Кудерметовой и Елены Весниной вышла в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира. Спортсменки за 1 час 17 минут обыграли голландскую пару Кики Бертенс и Деми Схурс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 10:7.

Веснина и Кудерметова сделали четыре подачи навылет и выиграли 76% очков на первой подаче. Соперницы россиянок допустили четыре двойных ошибки.

В четвертьфинале Веснина и Кудерметова встретятся с сёстрами Людмилой и Надеждой Киченок из Украины. Опытные украинки в предыдущих раундах обыграли пары из Индии и Италии.

Теннис на Олимпиаде-2020

У российских спортсменов остаются шансы на медали в четырёх видах. Кроме женского парного разряда, это микст и одиночные соревнования.

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев вышел в 1/8 финала. Позже свои матчи 1/16 финала проведут Карен Хачанов и Аслан Карацев.

В женском одиночном разряде в 1/8 финала пробилась только Анастасия Павлюченкова. Первая ракетка России встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Турнир в миксте начнётся 28 июля.