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Россияне завоевали бронзу в прыжках с вышки на Олимпиаде-2020

Спорт

Прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь принесли России первую медаль третьего дня Олимпиады-2020. В синхронных прыжках с десятиметровой вышки они завоевали бронзовую награду.

Россияне завоевали бронзу в прыжках с вышки на Олимпиаде-2020

Российская пара в шести попытках смогла заработать уверенное преимущество над командами Украины и Мексики, но не выдержала конкуренции со стороны Великобритании и Китая. В борьбе за золото британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли были немного сильнее прыгунов из Поднебесной Цао Юаяня и Чэнь Айсеня.

Александр Бондарь, который является уроженцем Луганска, ранее выступал за Украину. С 2017 года он представляет Россию, завоевав несколько наград на чемпионатах Европы и мира.

Для сборной России это восьмая медаль на Олимпиаде. В активе команды одно золото, четыре серебра и три бронзы. Россияне занимают промежуточное седьмое место в медальном зачёте.

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Автор: Артём Пермяков
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