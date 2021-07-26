Японская Олимпиада стала самой дорогой в истории

Аудиты, проведенные японским правительством, показали, что общие расходы на Олимпийские игры в Токио-2020 превысили $20 млрд, таким образом сделав их самыми дорогими летними Олимпийскими играми в истории.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Последняя версия бюджета установила стоимость мероприятия в $15.400 млн, но теперь аудиторы японского правительства уверяют, что общие расходы превысили $20.000 миллионов, что почти втрое превышает первоначальную сумму в $7.500 млн, когда стало известно, что Токио будет принимать Олимпийские игры 2020", — пишет издание.

Напомним, что игры были запланированы на 2020 год, но пандемия коронавируса вынудила оргкомитет принять решение отложить их на год, что привело к значительному увеличению расходов на мероприятие. По данным WSJ, отсрочка добавила $2,800 млн к ее окончательной стоимости.

Спонсоры самоустранились

На помощь пришли национальные спонсоры, которые внесли 3000 миллионов долларов. Однако и здесь азиатская страна понесла большие потери, поскольку главный спонсор Олимпиады-Toyota Engine дистанцировался от игр из-за их растущей непопулярности и решил не выпускать уже снятый рекламный ролик, связанный с событием.

Игры без зрителей

Превентивная мера по проведению спортивных соревнований за закрытыми дверями также не привела к дополнительному доходу из-за отсутствия общественности и иностранных туристов, которые могли бы отправиться в азиатскую страну.

В любом случае японцы сохраняют надежду, что крупные инвестиции не были потрачены напрасно.

"Все еще есть потенциальная награда от людей за рубежом, которые будут смотреть Токийские игры и могут решить посетить Японию после пандемии", — сказал Bangkok Post экономист Исследовательского института Nomura Такахиде Киучи.

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