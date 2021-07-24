Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

Олимпийская копилка РФ пополнилась новой наградой. Порадовала российских болельщиков спортсменка Анастасия Галашина.

На Олимпийских играх отличилась россиянка, выступающая в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии десяти метров. Анастасия Галашина показала блестящий результат и вошла в тройку лидеров.

У России благодаря Галашиной — серебренная медаль.

Радостная новость появилась в официальном Telegram-канале Олимпийского комитета РФ.

"Открываем медальный зачет! Спасибо, Настя!" — написано в сообщении.

24-летняя Анастасия набрала 251,1 балла, уступив первое место в финале спортсменке из Китая Цень Ян (на 0,8 балла больше). На третьем месте — Нина Кристен из Швейцарии (230,6 балла).

Галашина отлично ранее показала себя в командных состязаниях на Чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

Весной этого года спортсменка с напарницами Юлией Зыковой и Юлией Каримовой взяли золотую награду в хорватском Осиеке.

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