У пользователей "Одноклассников" появится возможность поставить новые тематические рамки от Олимпийского комитета России, чтобы поддержать любимых спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Помимо этого, можно будет получить свежую информацию из Японии о соревнованиях через специально созданную ленту "Олимпиада". Отыскать её можно в "Рекомендациях".
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Ещё "Одноклассники" проводят флешмоб #Олимпиада. Пользователи поделятся своими впечатлениями и мыслями, расскажут, что значит для них Олимпиада.
Олимпиада в Токио начнётся 23 июля и закончится 8 августа. Список сборной России состоит из 335 спортсменов. Они выступят без национального флага и государственного гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
Главные звёзды Олимпиады по мнению "Спорт-экспресс", это:
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