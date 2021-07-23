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К старту Олимпиады ОК запустили тематические рамки и специальную ленту новостей

Спорт

У пользователей "Одноклассников" появится возможность поставить новые тематические рамки от Олимпийского комитета России, чтобы поддержать любимых спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Помимо этого, можно будет получить свежую информацию из Японии о соревнованиях через специально созданную ленту "Олимпиада". Отыскать её можно в "Рекомендациях".

К старту Олимпиады ОК запустили тематические рамки и специальную ленту новостей

Источники публикаций:

  • Олимпийский комитет России,
  • Sports. ru,
  • РБК,
  • ТАСС,
  • ряд других топовых СМИ.

Ещё "Одноклассники" проводят флешмоб #Олимпиада. Пользователи поделятся своими впечатлениями и мыслями, расскажут, что значит для них Олимпиада.

Олимпиада в Токио начнётся 23 июля и закончится 8 августа. Список сборной России состоит из 335 спортсменов. Они выступят без национального флага и государственного гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Главные звёзды Олимпиады по мнению "Спорт-экспресс", это:

  • Симона Байлз,
  • Светлана Ромашина,
  • Наоми Осака,
  • Скай Браун,
  • Катинка Хоссу,
  • Рори Макилрой,
  • Тэдди Ринер,
  • Луис Скола,
  • Вильфредо Леон,
  • Арман Дюплантис.

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Открытие XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева
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