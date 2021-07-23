К старту Олимпиады ОК запустили тематические рамки и специальную ленту новостей

У пользователей "Одноклассников" появится возможность поставить новые тематические рамки от Олимпийского комитета России, чтобы поддержать любимых спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Помимо этого, можно будет получить свежую информацию из Японии о соревнованиях через специально созданную ленту "Олимпиада". Отыскать её можно в "Рекомендациях".

Источники публикаций:

Олимпийский комитет России,

Sports. ru,

РБК,

ТАСС,

ряд других топовых СМИ.

Ещё "Одноклассники" проводят флешмоб #Олимпиада. Пользователи поделятся своими впечатлениями и мыслями, расскажут, что значит для них Олимпиада.

Олимпиада в Токио начнётся 23 июля и закончится 8 августа. Список сборной России состоит из 335 спортсменов. Они выступят без национального флага и государственного гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Главные звёзды Олимпиады по мнению "Спорт-экспресс", это:

Симона Байлз,

Светлана Ромашина,

Наоми Осака,

Скай Браун,

Катинка Хоссу,

Рори Макилрой,

Тэдди Ринер,

Луис Скола,

Вильфредо Леон,

Арман Дюплантис.

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