В WADA изучили решение CAS по поводу российской формы и остались им недовольны. Однако, как справедливо заметил президент WADA Витольд Банька, "решаем здесь не мы".
Напомним коротко о сути истории. В ней поучаствовали:
Вопрос заключался в следующем: допустимо ли использование российскими спортсменами на Олимпиаде формы с цветами национального флага. По мнению экспертов CAS, ничего зазорного в этом нет — но в WADA нашли повод для расстройства.
"…конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырёх до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", — отметил Банька.
Комментарий по ситуации для "Общественной Службы Новостей" предоставила олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова. Она отметила — взгляды на Россию у всех свои, однако решает всё в итоге суд.
"Я думаю, что уже в следующий раз Россия будет участвовать и с флагом, и с гимном, в своей национальной форме.
Некоторые чиновники, видя решение Спортивного арбитражного суда, который не увидел ничего предосудительного в том, что у россиян в форме присутствуют национальные цвета, возмущаются и утверждают, что наказания должны быть жёстче.
У каждого свои политические взгляды и свое отношение к России. Поэтому сейчас не надо реагировать на некие высказывания. Мы понимаем, что главный в этом вопросе суд. Суд, особенно Спортивный, решающий судьбы спортсменов и страны, брать на себя ответственность и запрещать то, что запрещать по определенным юридическим моментам невозможно, не может.
Мы согласовывали нашу форму. Если кто-то подал какой-то протест — это их дела. Суд принял правильное решение, наши спортсмены будут выступать в форме, в которой присутствуют национальные цвета.
Спортсменам нравится наша форма. Если бы её запретили, был бы большой скандал. Если бы арбитражный суд сказал, что эту форму нельзя, а все уже приехали, то в чем выступала бы Россия?
Спортсменам нравится, что присутствуют цвета, что они представляют Россию и демонстрируют, кто они", — объяснила Журова.
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