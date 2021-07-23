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Цвета раздора: как WADA поставили на место в вопросе формы российских олимпийцев

Спорт

В WADA изучили решение CAS по поводу российской формы и остались им недовольны. Однако, как справедливо заметил президент WADA Витольд Банька, "решаем здесь не мы".

Презентация формы олимпийской команды России. Олимпиада Токио 2020 (2021)

Цвета раздора: что не устроило WADA

Напомним коротко о сути истории. В ней поучаствовали:

  • WADA, или Всемирное антидопинговое агентство;
  •  CAS, или Спортивный арбитражный суд.

Вопрос заключался в следующем: допустимо ли использование российскими спортсменами на Олимпиаде формы с цветами национального флага. По мнению экспертов CAS, ничего зазорного в этом нет — но в WADA нашли повод для расстройства.

"…конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырёх до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть, то есть. Решаем здесь не мы", — отметил Банька.

Извините, WADA: Россия всё согласовала

Светлана Журова.
Светлана Журова

Комментарий по ситуации для "Общественной Службы Новостей" предоставила олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова. Она отметила — взгляды на Россию у всех свои, однако решает всё в итоге суд.

"Я думаю, что уже в следующий раз Россия будет участвовать и с флагом, и с гимном, в своей национальной форме.

Некоторые чиновники, видя решение Спортивного арбитражного суда, который не увидел ничего предосудительного в том, что у россиян в форме присутствуют национальные цвета, возмущаются и утверждают, что наказания должны быть жёстче.

У каждого свои политические взгляды и свое отношение к России. Поэтому сейчас не надо реагировать на некие высказывания. Мы понимаем, что главный в этом вопросе суд. Суд, особенно Спортивный, решающий судьбы спортсменов и страны, брать на себя ответственность и запрещать то, что запрещать по определенным юридическим моментам невозможно, не может.

Мы согласовывали нашу форму. Если кто-то подал какой-то протест — это их дела. Суд принял правильное решение, наши спортсмены будут выступать в форме, в которой присутствуют национальные цвета.

Спортсменам нравится наша форма. Если бы её запретили, был бы большой скандал. Если бы арбитражный суд сказал, что эту форму нельзя, а все уже приехали, то в чем выступала бы Россия?

Спортсменам нравится, что присутствуют цвета, что они представляют Россию и демонстрируют, кто они", — объяснила Журова.

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Автор: Константин Шапров
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