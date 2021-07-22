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Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

Спорт » История » Международные соревнования

На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".

Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

Тяжёлой выдалась эта неделя у Украины. Сначала "стратегические партнёры" ФРГ и США воткнули нож в спину, договорившись между собой без участия Украины по "Северному потоку-2". Затем Россия подала иск против Украины в Страсбургский суд по правам человека. А теперь ещё и японцы свинью подложили: на карте, где болельщики могут поддерживать сборные своих стран виртуальными "аплодисментами", Крым самым подлым образом обозначен в составе "страны-агрессора" — Российской Федерации.

В Крыму уже отреагировали на очередную украинскую "зраду". Эта карта означает фактическое признание Республики Крым российским регионом, считает первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

"То, что произошло на Олимпиаде, подтверждает, что международная общественность признала Крым в составе Российской Федерации, и сегодня никакие другие силы ничего не могут изменить", — приводит его слова ТАСС.

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Автор: Людмила Черткова
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