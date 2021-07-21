Олимпийские игры, которые состоятся с 23 июля по 8 августа, покажут три федеральных канала. Из-за пандемии соревнования будут проходить без зрителей, поэтому лучшим вариантом станет просмотр трансляций.
Первый канал
Трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио начнется 23 июня в 14:00 на Первом канале. Официальный сайт Олимпийских игр не раскрыл подробной программы проведения мероприятия. Каждый день вечером на канале будут выходить "Дневники Олимпиады", из которых зрители узнают о жизни спортсменов. Посмотреть расписание соревнований можно здесь.
"Матч-ТВ"
Ежедневно будут вестись 9-часовые спортивные трансляции из столицы Японии. Полуфиналы и финалы по
с отечественными лидерами спорта — всё это покажут на "Матч-ТВ" в прямом эфире. Ознакомиться с расписанием соревнований с российскими спортсменами можно в "Инстаграм"по ссылке.
"Россия-1"
Церемонию закрытия покажет "Россия-1" 8 августа в 14:00.
" Миры, которые мы разделяем" — концепция мероприятия.
По словам организаторов, церемония должна заставить задуматься людей о завтрашнем дне и важности сохранения мира во всем мире. В ходе программы Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где будут проводиться следующие Игры.
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