ТВ-трансляции Олимпиады в Токио проведут три российских канала

Олимпийские игры, которые состоятся с 23 июля по 8 августа, покажут три федеральных канала. Из-за пандемии соревнования будут проходить без зрителей, поэтому лучшим вариантом станет просмотр трансляций.

Первый канал

Трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Токио начнется 23 июня в 14:00 на Первом канале. Официальный сайт Олимпийских игр не раскрыл подробной программы проведения мероприятия. Каждый день вечером на канале будут выходить "Дневники Олимпиады", из которых зрители узнают о жизни спортсменов. Посмотреть расписание соревнований можно здесь.

"Матч-ТВ"

Ежедневно будут вестись 9-часовые спортивные трансляции из столицы Японии. Полуфиналы и финалы по

боксу,

вольной борьбе,

дзюдо,

карате,

бадминтону,

баскетболу (три на три)

с отечественными лидерами спорта — всё это покажут на "Матч-ТВ" в прямом эфире. Ознакомиться с расписанием соревнований с российскими спортсменами можно в "Инстаграм"по ссылке.

"Россия-1"

Церемонию закрытия покажет "Россия-1" 8 августа в 14:00.

" Миры, которые мы разделяем" — концепция мероприятия.

По словам организаторов, церемония должна заставить задуматься людей о завтрашнем дне и важности сохранения мира во всем мире. В ходе программы Токио передаст олимпийский флаг Парижу, где будут проводиться следующие Игры.

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