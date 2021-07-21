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В МОК объяснились по поводу флагов РФ в официальных гостиницах Олимпиады

Спорт

Ситуацию с российскими флагами, замеченными в официальных гостиницах Олимпиады, прокомментировали в МОК. По мнению специалистов комитета, нарушения здесь нет.

В МОК объяснились по поводу флагов РФ в официальных гостиницах Олимпиады

Напомним, что в связи с допинговым скандалом российским спортсменам пришлось ехать на Олимпиаду как команде ROC (Russian Olympic Committee), выступая при этом под нейтральным флагом. Также в случае завоевания медалей не будет играть российский гимн — в качестве замены используют отрывок "Концерта для фортепиано с оркестром № 1" Петра Чайковского.

Однако в официальных гостиницах Олимпиады российские флаги (наравне с флагами других стран) всё же появились. Как сообщили в пресс-службе комитета для ТАСС,

"Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК".

Также Олимпиада уже успела "запомниться" спортсменам небывалым "комфортом": в Японии их удивили душевые кабины без мыла, неудобные кровати и низкие потолки.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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