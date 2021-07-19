Испытавший перегрузку в 51G пилот "Формулы 1" выписан из больницы

Испытавший невероятную перегрузку в 51G пилот "королевских гонок" Макс Ферстаппен выписан из больницы: опасных травм удалось избежать. Несмотря на серьёзно повреждённый болид, сам гонщик остался цел.

Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с Хэмилтоном

Макс Ферстаппен

В пылу борьбы: подробности аварии

Инцидент случился на этапе в Великобритании на первом же круге: трассу "не поделили" пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен и пилот Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон.

В ходе борьбы за первую позицию переднее левое колесо болида Хэмилтона коснулось заднего правого колеса болида Ферстаппена, из-за чего последний потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в барьер из покрышек.

Уточняется, что датчики зафиксировали пиковую перегрузку в 51G. Для сравнения: при запуске "Союза" космонавты переносят примерно 3-4G.

Заявление команды: всё в порядке

Болид Red Bull Racing

"После инцидента на первом круге в повороте Copse между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран При Великобритании Макс самостоятельно покинул машину и был немедленно доставлен в медицинский центр автодрома в Сильверстоуне. После оценки его состояния врачами медицинского центра Макс был доставлен на вертолете в госпиталь Ковентри для дальнейших тестов и наблюдения. Мы рады подтвердить, что после тщательного медицинского осмотра в 22:00 Макс был выписан из госпиталя, у него нет каких-либо серьезных травм. Макс и команда хотели бы поблагодарить маршалов на трассе и медицинский персонал за исключительную заботу о нём как в Сильверстоуне, так и в госпитале Ковентри", — указано в заявлении Red Bull Racing для СМИ.