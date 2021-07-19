Испытавший невероятную перегрузку в 51G пилот "королевских гонок" Макс Ферстаппен выписан из больницы: опасных травм удалось избежать. Несмотря на серьёзно повреждённый болид, сам гонщик остался цел.
Инцидент случился на этапе в Великобритании на первом же круге: трассу "не поделили" пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен и пилот Mercedes AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон.
В ходе борьбы за первую позицию переднее левое колесо болида Хэмилтона коснулось заднего правого колеса болида Ферстаппена, из-за чего последний потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в барьер из покрышек.
Уточняется, что датчики зафиксировали пиковую перегрузку в 51G. Для сравнения: при запуске "Союза" космонавты переносят примерно 3-4G.
"После инцидента на первом круге в повороте Copse между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран При Великобритании Макс самостоятельно покинул машину и был немедленно доставлен в медицинский центр автодрома в Сильверстоуне.
После оценки его состояния врачами медицинского центра Макс был доставлен на вертолете в госпиталь Ковентри для дальнейших тестов и наблюдения.
Мы рады подтвердить, что после тщательного медицинского осмотра в 22:00 Макс был выписан из госпиталя, у него нет каких-либо серьезных травм.
Макс и команда хотели бы поблагодарить маршалов на трассе и медицинский персонал за исключительную заботу о нём как в Сильверстоуне, так и в госпитале Ковентри", — указано в заявлении Red Bull Racing для СМИ.
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