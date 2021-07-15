Месси договорился с "Барселоной"

Лионель Месси наконец-то достиг соглашения с "Барселоной" и останется в испанском клубе еще на пять лет.

Об этом сообщил ТК ESPN со ссылкой на собственные источники.

В рамках соглашения о продлении контракта аргентинский футболист согласился на значительное сокращение зарплаты — почти на 50%. Последний контракт, подписанный форвардом, стоил более €500 млн ($592 млн) за четыре сезона. Месси всегда понимал, что эту сумму нужно значительно сократить, чтобы остаться в "Барселоне", — подчеркивает СМИ.

Несмотря на эти новые условия, чтобы зарегистрировать Месси и четыре новых контракта этим летом, "Барса" должен будет продать несколько своих нынешних игроков. Это связано со сложной экономической ситуацией, которую переживает клуб после пандемии коронавируса — валовой долг клуба более €1 млрд (примерно $1 183 млн).

По данным ESPN, не исключен даже уход француза Антуана Гризмана.