Международная федерация плавания FINA отстранила российских пловцов Александра Кудашева и Веронику Андрусенко от участия в главном первенстве четырехлетия.
Данное решение было принято на основе данных бывшей антидопинговой лаборатории в Москве, переданных в распоряжение FINA.
Также выдвижение претензий к российским спортсмена подтвердило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ссылаясь на результаты экспертизы из базы данных московской лаборатории, в том числе и полученных из системы управления данных антидопинговых исследований.
Кудашев и Андрусенко являются обладателями серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира 2013 и 2017 годов. В частности, Кудашев — серебряный и бронзовый призер ЧМ 2013, у Андрусенко — серебро (ЧМ 2017), бронза (ЧМ 2013).
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