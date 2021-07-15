"Отстранить": очередной допинговый скандал с российскими спортсменами

Международная федерация плавания FINA отстранила российских пловцов Александра Кудашева и Веронику Андрусенко от участия в главном первенстве четырехлетия.

Вероника Андрусенко

Данное решение было принято на основе данных бывшей антидопинговой лаборатории в Москве, переданных в распоряжение FINA.

Также выдвижение претензий к российским спортсмена подтвердило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ссылаясь на результаты экспертизы из базы данных московской лаборатории, в том числе и полученных из системы управления данных антидопинговых исследований.

Кудашев и Андрусенко являются обладателями серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира 2013 и 2017 годов. В частности, Кудашев — серебряный и бронзовый призер ЧМ 2013, у Андрусенко — серебро (ЧМ 2017), бронза (ЧМ 2013).