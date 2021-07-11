Макгрегор "допрыгался" с Порье

В Лас-Вегасе завершился долгожданный поединок между бывшим чемпионом лиги в легком и полулегком весе ирландцем Конором Макгрегором и экс-временным чемпионом в лёгком весе американцем Дастином Порье.

Когда накануне боя спортсмены встречались на так называемой "битве взглядов", Макгрегор попытался пнуть своего соперника. В интервью ирландец пошел еще дальше и пригрозил убить Порье прямо на ринге. Ранее Макгрегор находился в резонансном конфликте с Российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, поединок с котором также проиграл.

Сегодня ночью в Лас-Вегасе Макгрегор, отстояв один раунд против Порье, подвернул опорную левую ногу. Из-за перелома ирландец был вынужден закончить бой досрочно. Ему засчитали техническое поражение.

После поражения Макгрегора в схватке с Порье, Хабиб незамедлительно отреагировал:

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года»

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