Йоахим Лёв - тренер сборной России

Йоахим Лёв может заменить Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.

Подобная кандидатура сразу же расколола всех небезразличных к российскому футболу на два лагеря: "за" и "против". По мнению советского футболиста и генерального директора ФК "Ника" Сергея Ольшанского Лёв станет отличной заменой Черчесову - сообщает 360 ТВ. Ольшанский прокомментировал отставку главного тренера сборной России так:

«Справедливо на 100%. Когда у него более менее успех был, ему дали орден. Хотя спортсмены не очень-то это одобряли. Это небольшой успех, что у себя чемпионат мира сыграли более менее нормально. А сейчас вообще было фиаско. Ему самому надо было проситься в отставку»

В пользу этого говорит и знаменитое выступление сборной России на Евро 2008, когда командой руководил голландец Гус Хиддинк. На том чемпионате российская команда впервые в истории вышла в полуфинал европейского кубка, уступив лишь будущим победителям турнира - сборной Испании.