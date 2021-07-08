Йоахим Лёв может заменить Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.
Подобная кандидатура сразу же расколола всех небезразличных к российскому футболу на два лагеря: "за" и "против". По мнению советского футболиста и генерального директора ФК "Ника" Сергея Ольшанского Лёв станет отличной заменой Черчесову - сообщает 360 ТВ. Ольшанский прокомментировал отставку главного тренера сборной России так:
«Справедливо на 100%. Когда у него более менее успех был, ему дали орден. Хотя спортсмены не очень-то это одобряли. Это небольшой успех, что у себя чемпионат мира сыграли более менее нормально. А сейчас вообще было фиаско. Ему самому надо было проситься в отставку»
В пользу этого говорит и знаменитое выступление сборной России на Евро 2008, когда командой руководил голландец Гус Хиддинк. На том чемпионате российская команда впервые в истории вышла в полуфинал европейского кубка, уступив лишь будущим победителям турнира - сборной Испании.
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