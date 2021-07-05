Священник: без помощи Церкви у футбольной сборной нет шансов на победу

Игроки российской футбольной сборной немотивированы на победу и духовно слабы. Команда сможет добиться успеха только в том случае, если примет помощь священников.

С таким заявлением выступил на минувшей неделе митрополит Митрофан, председатель Патриаршей комиссии по физкультуре и спорту, объяснив неудачу России на Евро-2020 "отсутствием святости" в составе сборной.

Напомним, что сборная России по футболу была выбита из турнира на первом этапе, заняв последнее место в своей группе после Бельгии, Дании и Финляндии.

"Решение проблемы давно назрело, — пояснил митрополит Митрофан. — В команде должны быть исповедники. Потому что, на мой взгляд, именно духовной подготовки не хватает: некоторые из них не воюют. Духовно, мне кажется, они слабы. Немотивированы.”

Священник предположил, что одной из причин слабости команды является "духовная гибель” футболистов, которая "частично вызвана слишком большим количеством ругани и нецензурной лексики".

Митрополит отметил, что священнику "было бы трудно находиться в атмосфере футбольной раздевалки, где тренеры мотивируют своих спортсменов нецензурной бранью":

"Конечно, священник не может присутствовать в атмосфере грязной ругани, которая является частью обычной жизни наших футболистов, — сказал он. — Преодоление духовной разрухи — это ключ к изменению ситуации для команды. Игрокам нужно молиться и концентрироваться".