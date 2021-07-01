Месси стал свободным, но оставил надежду "Барселоне"

Аргентинский нападающий Лионель Месси с 1 июля стал свободным агентом — у футболиста завершился контракт с "Барселоной". Это произошло впервые в карьере игрока, который с 14 лет находится в системе каталонского клуба.

Стороны якобы достигли устного соглашения по новому контракту ещё на два года, но официально так и не объявили об этом. По словам президента клуба Жоана Лапорты, Месси хочет остаться в команде, но существуют финансовые препятствия.

"И мы, и Месси хотим новый контракт. Но есть проблемы с финансовым fair play. Клуб ищет решение", — прокомментировал ситуацию Лапорта.

Fair play — финансовый режим УЕФА, при котором клубы должны тратить столько, сколько зарабатывают. У "Барселоны" и так существуют большие долги перед кредиторами. Контракт Месси с большой зарплатой может стоить клубу санкций со стороны УЕФА. По мнению экспертов, "Барселона" будет вынуждена продать кого-то из своих лидеров, чтобы позволить подписание Месси.

Лионель сейчас находится на Кубке Америки, где сборная Аргентины уверенно прошла групповой этап. На счету Месси уже три гола на турнире. Команда в четвертьфинале сыграет против Эквадора. Турнир завершится 11 июля. Вероятно, до этого момента никаких изменений с контрактом Месси ожидать не стоит.

В том случае, если "Барса" и Месси не договорятся, Лионель сможет подписать контракт с любой командой. Ранее претендентами на аргентинца назывались "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

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