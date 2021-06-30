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Писательница Ницой удивилась тому, что украинские футболисты говорят по-русски

Спорт » Командные виды » Футбол

Украинская писательница Лариса Ницой стала инициатором скандала с футболистами сборной Украины. Женщина, которая известна своими нападками на русский язык, удивилась тому, что игроки дают интервью не на "мове".

Писательница Ницой удивилась тому, что украинские футболисты говорят по-русски

Недовольство Ницой вызвало интервью нападающего Артёма Довбика, который говорил на русском языке. Футболист провёл один матч на Евро-2020 - он принёс победу в 1/8 финала над Швецией, забив гол на 121-й минуте.

Почти все украинские футболисты дают интервью на русском языке. Украинским телеканалам даже приходится давать синхронный перевод на "мову". 

По мнению Ницой, настоящие украинские герои не имеют права говорить по-русски.

"Что, опять? Опять "московит"? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, сходили к нему и сказали, что украинские герои говорят по-украински. По-хорошему ему скажите, потому что он никогда этого не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" - написала Ницой на Facebook.

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Автор: Артём Пермяков
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