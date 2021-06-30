Писательница Ницой удивилась тому, что украинские футболисты говорят по-русски

Украинская писательница Лариса Ницой стала инициатором скандала с футболистами сборной Украины. Женщина, которая известна своими нападками на русский язык, удивилась тому, что игроки дают интервью не на "мове".

Недовольство Ницой вызвало интервью нападающего Артёма Довбика, который говорил на русском языке. Футболист провёл один матч на Евро-2020 - он принёс победу в 1/8 финала над Швецией, забив гол на 121-й минуте.

Почти все украинские футболисты дают интервью на русском языке. Украинским телеканалам даже приходится давать синхронный перевод на "мову".

По мнению Ницой, настоящие украинские герои не имеют права говорить по-русски.

"Что, опять? Опять "московит"? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал про украинского героя, сходили к нему и сказали, что украинские герои говорят по-украински. По-хорошему ему скажите, потому что он никогда этого не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?" - написала Ницой на Facebook.