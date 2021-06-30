Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020

Президент России Владимир Путин оценил выступление сборной России на Евро-2020. Глава государства во время прямой линии посоветовал не делать громких выводов, а довериться специалистам, которые разбираются в футболе.

Путин заявил, что необходимо подумать над тем, как исправить ошибки. По словам президента, необходимо двигаться дальше и не посыпать голову пеплом.

"В таких случаях, как и везде, нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас — имею в виду кадровую составляющую", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу главного тренера Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил полную поддержку специалисту.

Решение о будущем Черчесова примет исполком РФС. Его заседание должно было пройти в июне, но несколько раз переносилось.