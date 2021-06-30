Выход Украины в 1/4 финала Еврокубка взорвал "Твиттер"

Вчера вечером в Глазго состоялся очередной матч 1/8 финала чемпионата Европы. Со счетом 2:1 украинцы обыграли шведов, забив решающий мяч в дополнительном тайме. Впервые за свою историю сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Это событие вызвало всплеск украинской национальной гордости, сравнимый разве что с Евромайданом 2014 года.

Даже переживая приступ патриотической эйфории, некоторые украинцы не смогли не упомянуть "добрым словом” Россию.

Множество постов и комментариев в "Твиттере", начинающихся украинскими лозунгами, почему-то заканчивались упоминанием сепаратистов и Путина. Вот уж явно — больная тема.

Следующий матч Украины пройдет 3 июля против англичан, родоначальников футбола. Сильный соперник. И неудивительно, если независимо от исхода матча, радикальные украинцы в "Твиттере" снова заговорят о России. Например, обвинят ее в поражении или же, в случае успеха, снова напишут о "незалежності".