Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена российских спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио.
Список ограничен десятью фамилиями из-за череды допинговых скандалов, последним из которых стало дело Данила Лысенко, подделавшего справку для пропуска допинг-теста. Международная федерация World Athletics оштрафовала ВФЛА и вынесла решение о том, что на Олимпиаду в 2021 году будут допущены десять россиян в нейтральном статусе.
В список ВФЛА вошли:
Игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Лёгкая атлетика - традиционно самый "медальный" вид соревнований. Награды будут разыграны с 30 июля по 8 августа.
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