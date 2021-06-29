ВФЛА назвала 10 российских легкоатлетов, которых пустили на Олимпиаду в Токио

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена российских спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио.

Список ограничен десятью фамилиями из-за череды допинговых скандалов, последним из которых стало дело Данила Лысенко, подделавшего справку для пропуска допинг-теста. Международная федерация World Athletics оштрафовала ВФЛА и вынесла решение о том, что на Олимпиаду в 2021 году будут допущены десять россиян в нейтральном статусе.

В список ВФЛА вошли:

Михаил Акименко (прыжки в высоту);

Илья Иванюк (прыжки в высоту);

Мария Ласицкене (прыжки высоту);

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);

Дарья Клишина (прыжки в длину);

Илья Шкуренев (десятиборье);

Валерий Пронкин (метание молота);

Василий Мизинов (ходьба на 20 км);

Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км);

Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами).

Игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа. Лёгкая атлетика - традиционно самый "медальный" вид соревнований. Награды будут разыграны с 30 июля по 8 августа.