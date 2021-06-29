Российским биатлонистам вернули флаг России на форму

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о положительном решении по флагу команды на логотипе. Во время чемпионата мира-2021 в Поклюке из-за санкций со стороны WADA на форме команды был нашит логотип СБР в монохромном исполнении.

Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил россиянам выступать с логотипом СБР, на котором изображён флаг России в цвете.

"В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой", — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова.

Президент СБР добавил, что поддержку в этом вопросе оказали ОКР и минспорта, при помощи которых был подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение WADA касается только чемпионатов мира и Олимпийских игр. На Кубке мира российские спортсмены выступают в своей привычной форме с флагом.