Байден и Трюдо поспорили из-за финалистов Кубка Стэнли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден заключили пари на победителя Кубка Стэнли. Спор между лидерами государств, команды которых играют в финале плей-офф НХЛ, произошёл в Twitter.

"Две лучшие команды НХЛ играют друг с другом. Как насчёт дружеского пари, Джо Байден?" — написал Трюдо. "Договорились, приятель", — ответил Байден.

В финале Кубка Стэнли играют канадский "Монреаль" и американская "Тампа-Бэй". Первый матч серии завершился победой клуба из США со счётом 5:1. Звездой игры стал российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

"Тампа-Бэй" защищает свой титул, который в 2020 году был завоёван в финальной серии против "Далласа".

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