Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020

Директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев рассказал о создании нейросети, которая предсказала победителя Евро-2020. Для того, чтобы составить прогноз, были использованы десятки тысяч записей общим объёмом в 10 гигабайт.

"Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы", — приводит ТАСС слова Кивокурцева.

По результатам анализа, с вероятностью в 93% победителем Евро-2020 станет сборная Франции.

Команда Дидье Дешама на групповом этапе стала первой в своём квартете. Французы обыграли Германию (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

В 1/8 финала 28 июня сборная Франции сыграет против Швейцарии. В случае успеха в четвертьфинале команда встретится с победителем пары Хорватия — Испания.

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