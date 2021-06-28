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Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев рассказал о создании нейросети, которая предсказала победителя Евро-2020. Для того, чтобы составить прогноз, были использованы десятки тысяч записей общим объёмом в 10 гигабайт.

Российская нейросеть предсказала победителя Евро-2020

"Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы", — приводит ТАСС слова Кивокурцева.

По результатам анализа, с вероятностью в 93% победителем Евро-2020 станет сборная Франции.

Команда Дидье Дешама на групповом этапе стала первой в своём квартете. Французы обыграли Германию (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

В 1/8 финала 28 июня сборная Франции сыграет против Швейцарии. В случае успеха в четвертьфинале команда встретится с победителем пары Хорватия — Испания.

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Что не так со сборной Франции на Евро-2020
Автор: Артём Пермяков
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