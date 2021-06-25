Судья Карасёв получил в помощницы на матч Евро-2020 француженку

Несмотря на вылет сборной России после группового этапа Евро-2020, россиянам будет за кого переживать в плей-офф. На турнире остался арбитр Сергей Карасёв.

УЕФА назначила россиянина главным арбитром на матч 1/8 финала между Голландией и Чехией. Игра состоится 27 июня в Будапеште и начнётся в 19.00 мск. Трансляция матча доступна на Первом канале.

Помогать Карасёву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери выступит француженка Стефани Фраппар, за ВАР будет отвечать Стюарт Эттуэлл.

Для Карасёва этот матч будет третьим на Евро-2020 в качестве главного рефери. Ранее он работал на играх Италия - Швейцария и Германия - Венгрия.