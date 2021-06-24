Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что сборные Украины и России можно сравнить только на футбольном поле. По его мнению, выход украинцев в плей-офф Евро-2020 не означает, что они сильнее россиян.
Сборная Украины 29 июня сыграет в 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции. Победитель этой игры в четвертьфинале встретится с лучшим из пары Англия — Германия*.
Свищёв отметил, что матч России и Украины был бы интересным и полезным для налаживания отношений между странами. Сейчас УЕФА не допускает встреч любых российский и украинских команд.
"Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина… В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", — приводит "Чемпионат" слова Свищёва.
Сборные России и Украины встречались между собой только два раза. В отборе к Евро-2000 украинцы победили в Киеве (3:2). В Москве была зафиксирована ничья (1:1), которая не позволила россиянам выйти в финальную часть.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.