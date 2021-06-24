Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020

Первый канал, "Россия 1" и "Матч ТВ" продолжают показывать Евро-2020 в прямом эфире в полном объёме. Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.

"Матч ТВ" планирует показать один матч 1/8 финала. 28 июня из Копенгагена будет организована трансляция игры Хорватия — Испания.

Сетки двух других каналов пока составлена без матчей плей-офф. По информации телеграм-каналов, 26 и 27 июня матчи в 19.00 покажет Первый канал, а игры в 22.00 — "Россия 1".

Расписание трансляций плей-офф Евро-2020

26 июня

19.00, Амстердам. Уэльс — Дания. Первый канал*.

22.00, Лондон. Италия — Австрия. Россия 1.

27 июня

19.00, Будапешт. Голландия — Чехия. Первый канал.

22.00, Севилья. Бельгия — Португалия. Россия 1.

28 июня

19.00, Копенгаген. Хорватия — Испания. Матч ТВ.

22.00, Бухарест. Франция — Швейцария.

29 июня

19.00, Лондон. Англия — Германия.

22.00, Глазго. Швеция — Украина.

*возможны изменения