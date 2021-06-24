Первый канал, "Россия 1" и "Матч ТВ" продолжают показывать Евро-2020 в прямом эфире в полном объёме. Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.
"Матч ТВ" планирует показать один матч 1/8 финала. 28 июня из Копенгагена будет организована трансляция игры Хорватия — Испания.
Сетки двух других каналов пока составлена без матчей плей-офф. По информации телеграм-каналов, 26 и 27 июня матчи в 19.00 покажет Первый канал, а игры в 22.00 — "Россия 1".
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
*возможны изменения
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