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Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020

Спорт » Командные виды » Футбол

Первый канал, "Россия 1" и "Матч ТВ" продолжают показывать Евро-2020 в прямом эфире в полном объёме. Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня.

Стало известно расписание трансляций 1/8 финала Евро-2020

"Матч ТВ" планирует показать один матч 1/8 финала. 28 июня из Копенгагена будет организована трансляция игры Хорватия — Испания.

Сетки двух других каналов пока составлена без матчей плей-офф. По информации телеграм-каналов, 26 и 27 июня матчи в 19.00 покажет Первый канал, а игры в 22.00 — "Россия 1".

Расписание трансляций плей-офф Евро-2020

26 июня

  • 19.00, Амстердам. Уэльс — Дания. Первый канал*.
  • 22.00, Лондон. Италия — Австрия. Россия 1.

27 июня

  • 19.00, Будапешт. Голландия — Чехия. Первый канал.
  • 22.00, Севилья. Бельгия — Португалия. Россия 1.

28 июня

  • 19.00, Копенгаген. Хорватия — Испания. Матч ТВ.
  • 22.00, Бухарест. Франция — Швейцария.

29 июня

  • 19.00, Лондон. Англия — Германия.
  • 22.00, Глазго. Швеция — Украина.

*возможны изменения

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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