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Малафеев о провале России на Евро-2020: это наш уровень

Спорт » Командные виды » Футбол

По словам бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, выступление команды на Евро-2020 показывает действительный уровень футбола в стране.

Малафеев о провале России на Евро-2020: это наш уровень

Команда заняла последнее место в группе В. Сборная обыграла Финляндию (1:0), но уступила Дании (1:4) и Бельгии (0:3).

Ранее Pravda.Ru сообщала, что после неудачи главный тренер сборной России Станислав Черчесов собирается продолжить работу с командой.

"Футбол — в принципе объективный вид спора. На нынешнем Евро нет явных судейских ошибок или закулисных игр, поэтому всё, что мы сейчас наблюдаем, — это, к сожалению, реалии российского футбола. Поэтому остаётся обсуждать выбор тренера, удивляться, почему у нас нет игроков высокого уровня, сетовать на проблемы детских команд", — приводит RT слова Малафеева.

Малафеев в составе сборной России провёл 29 матчей, в которых пропустил 24 мяча. В 2004 году он стоял на воротах в матче против Португалии, который завершился со счётом 1:7.

В 15 играх из 24 Малафеев голов не пропускал. На Евро-2012 был основным вратарём сборной. Тогда команда заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

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Автор: Артём Пермяков
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