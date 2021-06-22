"Динамо" купило у "Милана" уругвайца Лаксальта

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником "Милана" Диего Лаксальтом. Контракт с уругвайским футболистом рассчитан на три года с возможностью продления на сезон, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Лаксальт после перехода отметил, что не только "Динамо" связывалось с ним по поводу перехода, но только московский клуб проявил конкретную заинтересованность.

"Испытываю волнение от перехода в такой известный клуб, который хочет расти, развиваться и бороться за самые высокие места. Это мотивирует меня", — заявил Лаксальт.

Кто такой Диего Лаксальт

28-летний Лаксальт имеет опыт выступлений за сборную Уругвая — 24 матча.

В Европу уругваец попал через "Интер", за который так и не провёл ни одной игры. Футболист выступал в аренде за "Болонью" и "Эмполи", после чего перешёл в "Дженоа".

В этой команде Лаксальт отыграл четыре сезона, и в 2019 году был куплен "Миланом". За россонери отыграл 35 матчей, после чего отправился в аренду в "Торино".

Прошлый сезон провёл в шотландском "Селтике", за который отыграл 26 матчей.