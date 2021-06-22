В оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявили, что все вопросы по проведению турнира решает с УЕФА. Глава комитета Алексей Сорокин отметил, что не комментирует заявления политиков.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в УЕФА с призывом перенести матчи из Санкт-Петербурга в связи "с ухудшением эпидемиологической ситуации в России". Депутат не уточнил, каким образом было сделано обращение.
В УЕФА посоветовали обратиться к властям Санкт-Петербурга по этому поводу. Никаких комментариев или решений со стороны организации не будет.
"Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор — это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними", — заявил Сорокин "Чемпионату".
По его словам, украинские политики используют Евро-2020 для выражения своих убеждений.
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