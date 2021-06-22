Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на призыв украинского депутата

В оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявили, что все вопросы по проведению турнира решает с УЕФА. Глава комитета Алексей Сорокин отметил, что не комментирует заявления политиков.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обратился в УЕФА с призывом перенести матчи из Санкт-Петербурга в связи "с ухудшением эпидемиологической ситуации в России". Депутат не уточнил, каким образом было сделано обращение.

В УЕФА посоветовали обратиться к властям Санкт-Петербурга по этому поводу. Никаких комментариев или решений со стороны организации не будет.

"Мы не комментируем мнения политиков и общественных деятелей, относящиеся к организации Евро в России. У нас есть организатор — это УЕФА. Все аспекты организации обсуждаем только с ними", — заявил Сорокин "Чемпионату".

По его словам, украинские политики используют Евро-2020 для выражения своих убеждений.