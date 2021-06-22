В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) проведёт внеочередное заседание Исполкома. На нём среди прочего будет рассмотрен вопрос выступления сборной России на Евро-2020.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается уходить со своего поста. После неудачи команды на Евро-2020 звучат призывы сменить наставника национальной команды.
"На Исполкоме будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба", — приводит URA.RU сообщение РФС.
В состав Исполкома РФС на данный момент входят 26 человек.
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