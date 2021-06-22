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Судьбу Черчесова поле Евро-2020 решит внеочередной Исполком РФС

Спорт » Командные виды » Футбол

В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) проведёт внеочередное заседание Исполкома. На нём среди прочего будет рассмотрен вопрос выступления сборной России на Евро-2020.

Судьбу Черчесова поле Евро-2020 решит внеочередной Исполком РФС

Ранее Pravda.Ru сообщала, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не собирается уходить со своего поста. После неудачи команды на Евро-2020 звучат призывы сменить наставника национальной команды.

"На Исполкоме будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. После этого члены Исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба", — приводит URA.RU сообщение РФС.

Кто будет принимать решение по Черчесову

В состав Исполкома РФС на данный момент входят 26 человек.

  • Александр Дюков.
  • Никита Симонян.
  • Евгений Гинер.
  • Елена Илюхина.
  • Игорь Каменской.
  • Сергей Прядкин.
  • Эмиль Алиев.
  • Денис Соловьёв.
  • Сергей Анохин.
  • Владимир Афанасьев.
  • Михаил Бочкарев.
  • Сергей Галицкий.
  • Михаил Гершкович.
  • Владимир Евтушенко.
  • Александр Зотов.
  • Лом-Али Ибрагимов.
  • Алексей Комаров.
  • Владимир Крысин.
  • Александр Мирзоян.
  • Полина Юмашева.
  • Рустем Сайманов.
  • Андрей Соколов.
  • Юрий Соловьёв.
  • Леонид Федун.
  • Ашот Хачатурянц.
  • Рохус Шох.

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Автор: Артём Пермяков
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